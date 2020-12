Des vins d’Algérie décrochent l’Or au Concours international de Lyon

La viticulture est apparue en Algérie durant l’antiquité, avec la colonisation phénicienne puis Romaine, ces dernières ayant trouvé des terres et des climats propices à cette activité qui fut reprise par les colons français. Aujourd’hui l’Algérie est le deuxième pays africain producteur de vin, derrière l’Afrique du sud.

Cette distinction en Or et en Argent qu’ont reçu deux vins Algériens au cours du Concours International de Lyon, n’est pas la première, cependant cela participe toujours à la promotion d’une bonne image et d’une bonne réputation de la qualité des vignobles et de la production viticole nationale.

De L’or et de l’argent pour les vins algériens

Suite aux deux médailles qu’elle avait reçu au concours international du vin à Lyon, la Société des grands crus de l’Ouest (SGCO) a déclaré que « Une distinction à l’international est toujours une assurance de qualité et de performance et rassure sur le chemin parcouru depuis le lancement de la Société en 2001. On se souvient encore des premières médailles lors du concours VINALIES Internationales de 2014 pour le Gris d’Aboukir, vin rosé pale de Mostaganem et le Saint Augustin issu des terroirs du Mont de Tessala (Appellation d’Origine Garantie) qui a ouvert la voie à d’autres récompenses au Canada et en Asie. »

Le premier vin algérien ayant remporté Le Concours International de Lyon est le vin d’Algérie “Domaine Souf Tell” (rouge 2019), qui a pu décrocher la médaille d’or ainsi que le Trophée du meilleur vin de la compétition.

En ce qui concerne le deuxième vin algérien, également primé dans cette compétition, il s’agirait du vin d’Algérie “Les Monts d’Ihrane” (rouge 2019), qui quant à lui avait pu décrocher la médaille d’argent à ce Concours.

Le concours de Lyon

Ce concours organisé en France, est l’une des rares compétitions qui ont pu être tenues durant cette période de crise sanitaire que connait le monde depuis plusieurs mois.

Il est également utile de souligner que ces deux vins ont été sélectionnés comme étant les meilleurs parmi pas moins de 6 500 autres crus originaires d’une quarantaine d’autres pays.

Selon la Société des Grands Crus de l’Ouest cette distinction donne « du baume au cœur et récompense le travail de 200 collaborateurs et 4 000 viticulteurs ».