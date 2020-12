Le Royaume Uni annonce la découverte d’une autre nouvelle souche de Coronavirus

Une autre nouvelle souche de Coronavirus (Covid-19) a été découverte ce mercredi au Royaume-Uni

L’annonce a été faite par le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, qui a insisté sur la provenance de cette nouvelle variante d’Afrique du Sud.

Selon Matt Hancock, cette nouvelle variante est plus contagieuse et plus active que celle identifiée il y a quelques jours à Londres.

« Cette nouvelle souche de coronavirus est hautement préoccupante, parce qu’elle est plus contagieuse et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié il y a quelques jours », a-t-il expliqué.

Pour endiguer la propagation de cette nouvelle variante, le ministre britannique de la Santé a appelé toute personne ayant été en « contact étroit » avec une personne qui était en Afrique du Sud au cours des deux dernières semaines de « s’autoconfinée ».

Plusieurs pays suspendent leurs liaisons avec Londres

Suite à la découverte de la précédente nouvelle souche du Coronavirus au royaume uni, plusieurs pays ont annoncé la suspension de leurs liaisons avec Londres.

Les pays-bas et les Allemands ont suspendu leurs liaisons aériennes et terrestres avec le royaume uni jusqu’au début de l’année prochaine.

Les vaccins sont-ils efficaces contre ces nouvelles variantes de covid-19 ?

Actuellement, tous les scientifiques estiment que réponse vaccinale devrait être adéquate pour ces mutations, mais la vigilance reste de mise.

Selon la revue médicale « British Medical Journal« , la précédente nouvelle variante du coronavirus présente des mutations de la protéine des spike, ciblée par les 3 principaux vaccins », mais « les vaccins produisent des anticorps ciblant plusieurs régions de la protéine en question. Il est donc improbable que ces mutations les rendent moins efficaces ».