Vaccin Coronavirus Algérie : « Il est temps de commencer la vaccination » (Bekkat Berkani)

Dr Mohamed Berkani Bekkat, membre du Comité scientifique et président de l’Ordre national des Médecins, s’est exprimé, ce lundi 21 décembre, sur le processus de vaccination contre le coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à l’agence officielle, Bekkat Berkani a estimé qu’il était temps d’entamer la campagne d vaccination contre le coronavirus en Algérie.

« Il est temps de commencer la vaccination comme le fait le monde entier (…) Je me félicite que le président de la République (Abdelmadjid Tebboune, ndlr) ait décidé d’amorcer le virage de la prévention en se procurant le vaccin anti-coronavirus le plus tôt possible », a-t-il dit.

Pour Dr Bekkat Berkani, la phase de vaccination contre le coronavirus est « incontournable », en raison de l’impact de la pandémie sur « le ralentissement de la vie économique » ainsi que sur le plan psychologique des Algériens.

Évoquant la stratégie de vaccination, Dr Bekkat Berkani a indiqué que les personnes les plus vulnérables, le personnel médical et les corps constitués seront les premiers à être vaccinés.

Djerad donne instruction d’entamer la vaccination dès janvier 2021

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, ce lundi, des instructions pour engager toutes les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin et le lancement de l’opération de vaccination dès le mois de janvier prochain.

Ces nouvelles instructions de Djerad ont été données lors de la réunion qu’a présidé avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.