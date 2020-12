Un Algérien dans le Top 100 des Leaders de l’exploration spatiale

« De Elon Musk à Buzz Aldrin, voila les personnalités les plus influentes dans le domaine de la recherche spatiale » C’est ainsi que commence un Top 100 du magazine Richtopia, dans lequel figure un astrophysicien algérien, Nidhal Guessoum.

Encore un Algérien qui vient d’être honoré dans le monde pour sa proactivité dans le domaine de l’astrophysique et de la physique. Nidhal Guessoum est un Algérien qui occupe actuellement un poste de professeur dans l’université américaine de Al-Sharja.

Le top 100 de Richtopia

C’est pendant la journée d’hier dimanche le 20 décembre, que le magazine Richtopia à annoncé, dans un Top 100, les personnalités les plus influentes dans le domaine de la recherche et de l’exploration spatiale, et dans la 65e place de ce classement que figure un Algérien, Nidhal Guessoum, jute après l’astronaute américaine Cady Coleman.

En ce qui concerne la tête du classement, elle est accaparée par Elon Musk, la personnalité internationale controversée qui veut conquérir la planète Mars, ainsi que par le célèbre vulgarisateur scientifique et également astrophysicien Neil deGrasse Tyson.

Richtopia est une revue qui publie des contributions d’éminents professionnels et universitaires dans le domaine de la technologie, du leadership et du marketing, cette revue est également à l’avant-garde de la publication de plusieurs entretiens approfondis avec des imminentes personnalités, et en ce qui concerne ses Top 100, ils sont basés sur l’influence numérique des personnalités qui y figurent.

Qui est Nidhal Guessoum

Nidhal Guessoum est astrophysicien et physicien Algérien qui occupe actuellement le poste de professeur dans l’université américaine de Sharja, il a suivi une formation à l’université de Californie à San Diego, de laquelle il est sorti avec un Master.

Ses centres d’intérêt sont l’étude des rayons gamma, l’annihilation électron-positron, ainsi que les lignes de rayons gamma nucléaires, mais aussi les sursauts gamma.

Par ailleurs, nidal guessoum a émis plusieurs réflexions scientifiques sur l’astronomie islamique, comme sur la visibilité du croissant lunaire, le calendrier islamique ou bien également sur les temps de prière aux latitudes élevées.

