Tipasa : un réseau international de trafic de stupéfiants démantelé

Les criminels en question étaient actifs à Tipasa mais aussi dans des wilayas périphériques, et ils étaient également liés et impliqués dans un réseau d’envergure internationale.

Selon nos confrères du quotidien francophone Le soir d’Algérie, les services de sécurité de la wilaya de Tipasa ont pu mettre fin aux activités dangereuses et illégales d’un réseau international qui exerçait dans le trafic des psychotropes. Ce réseau qui a été démantelé fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêts, comme l’a révélé la direction de la sureté de la wilaya de Tipasa.

Une opération réussie

Toujours selon la direction de sureté de la wilaya de Tipasa, le réseau en question a été démantelé grâce une opération bien planifiée, qui fut avant tout basée sur l’exploitation de plusieurs informations qui concernent les activités suspectes des membres de ce réseau international.

Les services de sécurité ont procédé à l’identification du réseau et de ses membres, ces derniers sont au nombre de 30 suspects, et à une importante saisie qui a couronné l’opération, en plus de l’arrestation des suspects.

Une importante saisie

En effet, les éléments du service de police de la wilaya de Tipaza ont pu faire une saisie d’une importante quantité de psychotropes, 2 800 pastilles, mais aussi trois véhicules touristiques dont les suspects s’en servaient pour écouler leur marchandise.

La Police à également pu mettre la main sur plusieurs téléphones portables que les suspects utilisaient dans leurs magouilles, ainsi que 35 millions de centimes et plusieurs armes blanches.

En ce qui concerne les suspects arrêtés, ils sont tous placés sous mandat de dépôt en attendant leur comparution devant un tribunal.

Rédaction d’Algérie 360.