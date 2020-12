Rapatriement : L’appel à l’aide des algériens bloqués au Tchad

La dernière opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger a pris fin vendredi passé, avec le dernier vol au départ de Dubaï, et une autre opération est apparemment sur le point d’être lancée dans les jours qui suivent, mais toujours sans la moindre perspective d’un vol au départ du Tchad.

Bloqués depuis le début de la crise sanitaire qui a commencé au mois de Mars passé, une dizaine d’Algériens ne savent plus à quel saint se vouer, et ce depuis plusieurs mois durant lesquels ils attendaient une solution qui puisse les faire rentrer au pays.

Le cri de détresse

Les ressortissants algériens qui sont bloqués à N’Djamena, au Tchad, qui sont un peu prés une dizaine, sans la moindre information à propos d’un probable vol qui puisse les ramener au pays, ces Algériens se sentent abandonnés par les autorités, ce qui les a poussé à lancer un appel à l’aide pour faire parvenir leur détresse.

Il est à signaler qu’aucun vol n’a été prévu par la compagnie aérienne nationale au départ du Tchad, et ce depuis le début de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, malgré les maintes opérations de rapatriement qui furent programmées vers et depuis plusieurs pays du monde.

Profiter du vol qui transporte une équipe de Football (ESS)

En l’absence d’un programme officiel de rapatriement de la part des autorités, les ressortissants algériens qui sont bloqués au Tchad, veulent profiter du vol spécial de la compagnie Air Algérie qui va transporter l’équipe de l’Entente Sportive de Sétif, cette dernière va disputer un match dans le cadre de la coupe d’Afrique.

Selon nos confrères du quotidien francophone Liberté, les Algériens qui sont bloqués au Tchad compte sur ce vol pour rentrer au pays, d’autant plus qu’il y aura surement des sièges vides au bord de cet avion.

Rédaction d’Algérie 360.