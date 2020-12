Nouvelle souche Coronavirus : Plusieurs pays suspendent leurs liaisons avec le Royaume Uni

Malgré la réussite du vaccin mis au point contre le Covid-19, plusieurs pays ont annoncé la suspension de leurs liaisons avec Londres, suite à la découverte d’une nouvelle souche du Coronavirus au royaume uni.

Plusieurs pays européens ont décidé hier dimanche d’arrêter toute liaison aérienne et ferroviaire avec le royaume uni, et pour cause, la découverte d’une nouvelle souche du Coronavirus dans le Royaume. Outre la France, plusieurs autres pays dont l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, ont eux aussi annoncé leur intention de suspendre leurs liaisons aériennes ainsi que le trafic ferroviaire avec Londres.

Une suspension de 48 pour la France

Suite à la déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson qui a affirmé la découverte d’une nouvelle souche du Coronavirus, et que celle-ci se transmettrait plus rapidement, la France à vite fait de réagir a cette déclaration en suspendant les circulations depuis le Royaume-Uni à compter de la soirée d’hier dimanche à minuit, et ce pour 48 heures, comme l’a annoncé le premier ministre français dans un communiqué de presse.

Cette décision vient après l’échange qui a eu lieu entre le président Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel.

Les pays qui ont suspendu leurs liaisons avec le royaume uni

Outre la France, plusieurs pays européens et non européens ont eux aussi annoncé des décisions portant sur l’arrêt des liaisons avec le royaume-uni.

Le gouvernement allemand annoncé la suspension des liaisons aériennes avec le royaume uni dans la soirée d’hier, cette décision a pris effet à partir de minuit, et ce jusqu’au 31 décembre.

Les pays-bas ont eux aussi de suspendu leurs liaisons aériennes avec Londres, mais aussi les voyages en ferries, et ce à partir d’hier dimanche jusqu’au 1 janvier 2021.

Le Premier ministre Belge Alexander De Croo, a quant à lui annoncé une suspension des liaisons qui durera au moins 24 heures, et ce à partir d’hier dimanche dans la soirée.

Le ministre Italien de la Santé Roberto Speranza, a déclaré avoir signé une ordonnance pour le blocage des vols au départ de Londres et l’interdiction d’entrée des personnes ayant séjourné dans le royaume uni ces 14 derniers jours.

Outre ces pays, l’Autriche, la Bulgarie, la Roumanie, l’Irlande, ont tous annoncé la suspension des vols et des liaisons avec le royaume uni pour limiter la propagation de la nouvelle souche du coronavirus.

Contrairement au Canada, qui a lui aussi annoncé la décision d’interrompre ses liaisons avec Londres pour une durée de 72 heures, les états unis d’Amériques restent quant à eux toujours entrain de surveiller et d’analyser de prés la situation, en attente de prendre une décision.

La décision de l’Algérie

L’Algérie a elle aussi, dans le but de se prémunir contre la nouvelle souche découverte dans le royaume uni, décidé de suspendre tout vol de rapatriement en prévenance de Londres.

Il est utile de rappeler que cette nouvelle variante du Coronavirus, et beaucoup plus contagieuse que les premières qui ont fait plonger le monde dans une grande crise sanitaire depuis le mois de février 2020.