L’agence européenne des médicaments approuve le vaccin Pfizer-BioNtech

Suite à la validation du vaccin mis au point par Moderna par la Food and Drug Agency au USA, voilà que c’est au tour du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNtech d’être approuvé par l’agence européenne des médicaments.

Le vaccin de Pfizer et BioNtech, il est utile de le souligner, a déjà été validé par FDA, la Food and Drug Agency, au USA, et une campagne de vaccination a déjà été lancée dans les états-unis par les dits laboratoires.

Une validation du vaccin en Europe

L’autorisation du vaccin de Pfizer/BioNTech est survenue seulement dans la soirée d’aujourd’hui lundi, ce qui veut dire que l’Europe est plus prête que jamais à se faire vacciner, après l’annonce de cette décision par l’agence européenne des médicaments.

En effet, il ne reste pour commencer la campagne de vaccination en Europe que l’accord de la commission européenne, qui doit elle aussi à son tour valider ce vaccin.

C’est au cours d’une conférence en ligne, que la directrice générale de l’Agence Européenne des Médicaments, Emer Cooke, a déclaré, suite à la validation du vaccin « je suis ravie d’annoncer que le comité scientifique de l’AEM s’est réuni aujourd’hui et s’est montré favorable à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech ».

La France s’apprête à se faire vacciner

Suite à cette décision prise par l’AEM, et en attente de l’accord que doit donner la commission européenne, la France de son côté, doit, elle aussi valider le vaccin par le biais de sa Haute Autorité de Santé.

» Dans les tout prochains jours » a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors du compte rendu du conseil des ministres, avant de continuer « Nous pourrons enclencher la campagne de vaccination en France avec une coordination européenne à la fin de cette semaine ». Quant à l’avis de la Haute Autorité de la Santé, il devra être rendu ce 24 ou 25 décembre.

Rédaction d’Algérie 360.