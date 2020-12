La France dévoile la date du début de la vaccination contre Coronavirus

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a révélé aujourd’hui le 21 décembre la date du début de la campagne de vaccination contre le Coronavirus en France.

Le coup d’envoi de la campagne de vaccination en France sera donné le 28 décembre prochain, c’est ce qu’annoncé le ministre de la Santé français, Olivier Véran, ce lundi 21 décembre au micro d’Europe 1.

« La France vaccinera comme ses homologues, en fin de week-end prochain. Lundi prochain nous aurons normalement commencé à vacciner », a-t-il déclaré.

Le premier responsable du secteur de la santé en France, précise que la campagne débutera en douceur, « nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d’entre nous d’abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagements éthiques », s’explique-t-il.

Les vaccins restent efficaces contre la nouvelle souche

Les experts de l’Union européenne sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels contre le coronavirus restaient efficaces face à la nouvelle variante du Covid-19 repérée notamment en Grande-Bretagne.

La nouvelle souche « n’a pas d’impact sur les vaccins » qui restent « tout aussi efficaces », a déclaré le ministre de la Santé Allemand, Jens Spahn.