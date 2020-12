Jijel : Des intempéries provoquent des inondations

Il a beaucoup plu depuis hier sur plusieurs régions du pays. Des villes, à l’instar de Jijel, ont été englouties et les crues ont occasionné d’énormes dégâts et des désagréments aux habitants et aux routiers.

Des dégâts matériels et infiltrations d’eaux dans des habitations ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans wilaya de Jijel touchée par des intempéries, selon un communiqué de la Protection civile.

Les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs opérations d’épuisement d’eaux infiltrées dans quelques habitations et suite à l’effondrement des murs extérieurs des habitations ainsi que des poteaux électriques à travers la wilaya de Jijel.

Plusieurs opérations d’épuisements d’eaux ont été effectuées à travers les communes de Tahir et Jijel, où 17 personnes avaient été évacuées et secourues, submergées dans l’eau.

Les inondations ont causé de nombreux dégâts sur les infrastructures, qui ont été recensés pour leur prise en charge graduelle, ont fait savoir les services de la wilaya de Jijel.