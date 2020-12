Intempéries à Jijel : Le bilan de la protection civile

La wilaya de Jijel engloutie par les eaux. Les fortes pluies orageuses qui sont se sont abattues dans la wilaya de Jijel, dans la nuit de dimanche à lundi, ont provoqué un effondrement partiel du pont de oued El Kantara, à l’entrée Est de la wilaya, et emporté 18 véhicules touristiques et utilitaires.

La direction locale de la protection civile, a rendu public le bilan des inondations, les fortes pluies ont occasionné un effondrement partiel du pont d’oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi au niveau de la RN 43, en plus d’avoir charrié 18 véhicules vers l’entrée de l’oued juste en dessous du pont en obstruant son lit, notamment suite à l’accumulation de boue.

« Les flots ont également inondé 25 bus stationnés dans la gare routière située en face du pont, a indiqué la même source, faisant état de la mobilisation de 53 agents de la protection civile et 15 officiers, en plus de 2 embarcations et 7 camions pour pomper les eaux pluviales », précise la même source.

Les intempéries ont également causé la fermeture de certains axes routiers, notamment dans la commune de Taher, dans la région d’Achouat à la hauteur de la RN 43, à proximité de la centrale électrique, induisant une panne de courant dans de nombreux quartiers durant la nuit de dimanche à lundi.

En revanche, aucune perte humaine n’a été déplorée jusqu’à présent, affirment les autorités locales.