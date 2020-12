Intempéries à Jijel : effondrement partiel du pont de Oued El Kantara

La wilaya de Jijel a connu, dans la nuit de dimanche à mardi de fortes pluies causant plusieurs dégâts matériels, selon la protection civile.

Parmi les dégâts laissés par les fortes précipitations, le chef de service de la prévention de la direction locale de la protection civile, le commandant Salah Laâradj, cite un effondrement partiel du pont de oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi au niveau de la RN 43 à l’entrée Est de la wilaya.

Il s’agit également de 18 véhicules touristiques et utilitaires emporté par les flots vers l’entrée de l’oued juste en dessous du pont en obstruant son lit, notamment suite à l’accumulation de boue, selon le même responsable cité par l’agence officielle.

Le même responsable indique également que 25 bus stationnés dans la gare routière située en face du pont, ont été inondés.

Aucune perte humaine n’a été déplorée jusqu’à présent

Le commandant Salah Laâradj fait état de la mobilisation de 53 agents de la protection civile et 15 officiers, en plus de 2 embarcations et 7 camions pour pomper les eaux pluviales

De son côté, lors de son inspection des dommages provoqués par les pluies orageuses, le chef de l’exécutif local, Abdelkader Kelkal, a affirmé à l’APS, « qu’aucune perte humaine n’a été déplorée jusqu’à présent ».