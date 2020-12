Chems Eddine Chitour : « Je rêve de voir le Premier ministre circuler en voiture électrique »

Des bornes de recharge pour les voitures électriques seront bientôt installées en Algérie, selon le ministre de la Transition énergétique Chems Eddine Chitour.

S’exprimant sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, Chems Eddine Chitour a fait savoir que plusieurs bornes électriques avaient été importées pour être installées dans des stations de services.

« 5 bornes pour la recharge des véhicules électriques ont été importées pour montrer la faisabilité (…) Ces bornes seront installées au ministère de l’Énergie, chez Naftal », a-t-il dit.

« Moi je rêve de voir le Premier ministre circuler dans une voiture électrique pour montrer que c’est un tournant (…) Il existe des voitures low-cost à 10 000 euros. Il n’est pas nécessaire de taper à 20 000 ou 30 000 euros », a ajouté Chems Eddine Chitour.

« 100 kms dans une voiture électrique c’est seulement 60 dinars »

Le ministre de la Transition énergétique a indiqué que la distance parcourue en voiture électrique revient beaucoup moins cher comparant à la voiture thermique (carburant).

« 100 kms dans une voiture électrique c’est 60 dinars d’énergie et la même distance dans une voiture thermique c’est 300 dinars. Il faut que les citoyens sachent que l’ère des carburants est derrière nous. Cela veut dire qu’à partir de 2030, l’essence et le diesel n’ont plus vocation à rester dans la civilisation actuelle », a-t-il expliqué.