3e vague et nouvelle souche de covid-19 : Les explications de Dr Merabet

Le président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) Lyes Merabet apporte des explications sur les raisons de la baisse des contaminations et le risque de la 3e vague de coronavirus (Covid-19).

Dans un entretien accordé à El Watan, le président du SNPSP a fait savoir que l’Algérie n’était à l’abri d’une troisième vague de covid-19.

« À chaque fois que les protocoles sanitaires sont respectés, la contamination recule. Mais quand ont fait les choses dans le sens inverse, nous allons booster la situation épidémique : la contamination suivra son cours et ramènera de nouveaux cas », a expliqué Dr Lyes Merabet.

« Lorsqu’on est dans la discipline, nous allons casser la chaîne de transmission et maintenir un niveau acceptable du nombre des cas nouveaux et diminuer les cas compliqués, et par conséquent, le nombre de décès », a-t-il ajouté.

« L’application des mesures barrières, un élément essentiel dans la lutte anti-covid »

Pour Dr Merabet, l’une des principales raisons de la baisse des contaminations au covid-19, c’est l’application des mesures barrières.

« Nous sommes revenus à l’application des mesures barrières, un élément essentiel dans la lutte contre la Covid-19. Le second élément est lié aux efforts consentis par les autorités pour faire appliquer les mesures barrières à travers les différents secteurs d’activité », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le président du SNPSP a précisé que la nouvelle douche de coronavirus découverte au royaume uni « ne nécessite aucun traitement spécifique ».

« Les chercheurs constatent qu’il y a un changement au niveau de la configuration antigénique du virus (nouvelle souche découverte au sud d’Angleterre). Les cas qui ont été contaminés présentent des symptômes mineurs, qui ne nécessitent aucun traitement spécifique », a-t-il dit.