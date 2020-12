Air Algérie : Une nouvelle opération de rapatriement

La dernière opération de rapatriement lancée par Air Algérie s’est achevée avant-hier, avec le dernier vol effectué au départ de Dubaï, laissant derrière elle des milliers de ressortissants Algériens encore bloqués dans des pays étrangers, ce qui a surement poussé les autorités à organiser un autre programme de rapatriement, qui va prendre effet à partir de ce 23 décembre.

Les milliers de ressortissants algériens encore bloqués à l’étranger et qui attendent leur rapatriement depuis plusieurs mois maintenant, depuis le début de la crise sanitaire, vont sans doute apprécier les dizaines de nouveaux vols internationaux qui sont programmés vers et depuis plusieurs destinations, une opération que va lancer la compagnie aérienne nationale à partir de ce mercredi 23 décembre, et qui prendra fin le 31 janvier prochain.

Le nouveau programme de rapatriement

Malgré que la nouvelle ne vient pas d’être annoncée officiellement par Air Algérie, c’est le député chargé de la communauté algérienne établie à l’étranger, Noudedine Belmeddah, qui a dévoilé qu’il y aura des nouveaux vols de rapatriement, et il a également donné quelques détails de ce programme.

Selon le député, c’est la France, pays ou se trouve la plus importante communauté algérienne à l’étranger, qui va bénéficier de plus de vols dans ce nouveau programme de rapatriement, avec 17 vols chaque semaine et dans les deux sens, vers Paris, Marseille, Lyon et d’autres villes de France.

Le programme touchera plusieurs pays

Le programme ne s’arrêtera pas à couvrir la France, il y aura aussi la Belgique, avec un vol aller-retour vers Bruxelles chaque lundi.

L’Espagne bénéficiera de 3 vols aller-retour par semaine, un vol vers Alicante chaque jeudi, un autre vers Madrid chaque vendredi, et enfin un vol vers Barcelone chaque dimanche.

Il y aura également un vol qui sera programmé pour le Canada, dont le départ sera programmé chaque samedi et le retour chaque dimanche.

En ce qui concerne l’Allemagne, les vols se feront vers et depuis Francfort chaque mercredi.

Il y aura également d’autres vols vers Dubaï et d’autres pays arabes, toujours selon le député Nouredine Belmeddah, qui, il est utile de le souligner, avait rédigé une correspondance adressée au premier ministre Abdelaziz Djerrad en ce qui concerne le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger.

Rédaction d’Algérie 360.