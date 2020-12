Véhicules d’occasion : encore une hausse des prix

À l’instar de plusieurs autres produits, les véhicules d’occasion eux aussi n’ont pas échappé à la hausse significative des prix que le pays connait ces derniers temps.

En effet, et depuis déjà quelques semaines, les voitures d’occasion ont vu leurs prix grimper au point de pouvoir aisément rivaliser avec les prix des véhicules neufs.

Les différentes raisons de la montée des prix

Cette flambée des prix qu’est entrain de connaitre le secteur des voitures d’occasion ne date pas d’hier, elle est présente dans le quotidien des Algériens il y a déjà quelques années maintenant.

Cependant, cette nouvelle hausse est causée par de nombreuses raisons, comme l’annulation de l’autorisation d’importation des véhicules de moins de trois ans, une décision du ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali, qui a estimé que les voitures d’occasion à l’étranger sont trop chères, et que l’importation de ces dernières va susciter un mouvement de devises dans le marché parallèle en Algérie. C’est donc suite à ces justificatifs que le ministre a décidé de geler momentanément l’affaire de l’importation des véhicules de moins de trois ans.

On peut également citer l’arrêt que connaît le secteur du montage automobile en Algérie, et ce suite à l’arrestation de plusieurs responsables de ce secteur qui sont impliqués dans de diverses affaires de corruption, ce qui ne laisse pas trop le choix aux citoyens que de se tourner vers le marché de l’occasion qui ne cesse lui aussi de connaitre des hausses consécutives.

Le marché de l’occasion face aux mesures sanitaires

En plus du gel de l’importation des véhicules neufs et à l’arrêt des usines du montage, mais aussi à la suspension du dossier de l’importation des véhicules de moins de trois ans, les hausses des prix sont également attribuées à la fermeture des marchés de l’occasion en cause des mesures sanitaires, et enfin aux revendeurs par internet qui dictent leur loi.

Le silence des autorités qui n’ont pris aucune mesure pour faire face à cette hausse vertigineuse des prix, a lui aussi contribué à la situation dans laquelle se trouvent les citoyens désirant acheter un véhicule.

Rédaction d’Algérie 360.