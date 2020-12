Tébessa : arrestation d’un homme recherché par Interpol

L’homme en question, circulait avec des faux papiers d’identité dans le but d’échapper aux services de sécurité Algériens mais aussi à la police internationale (Interpol).

Selon un communiqué de la direction de la Sûreté de la wilaya de Tébessa, cette personne serait agé de 62 ans, et serait également resident de la ville de Tébessa, là ou il a été d’ailleurs arreté.

Plusieurs mandats d’arret

Le sexagénaire ne serait probablement pas à son premier délit, il circulait sous une fausse identité pour échapper aux services de sécurité algériens mais aussi à l’interpol, en effet, il y a plusieurs mandats d’arret qui sont émis contre sa personne, des mandats nationnaux mais aussi internationnaux.

Plusieurs accusations planent sur la tete de l’homme agé de 62 ans arreté à Tébessa, on peut citer la constitution d’une association de malfaiteurs mais aussi le vol et l’extorsion des fonds, ce qui fait que le suspect est actuelement provisoirement détenu et attend qu’il comparaisse devant le tribunal.

L’Algérie et l’Interpol

L’Interpol n’est pas a son premier mandat d’arret contre un algérien, rien qu’en 2013 la liste des Algériens qui etaient traqués par la police intérnationale comportaient 141 noms.

Les autorités algériennes ont elles aussi déposé plusieurs mandats d’arret auprès du Bureau de la police criminelle Interpol, contre des Algériens qui sont recherchés pour leurs implications dans des affaires économiques et financières.

