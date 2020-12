Les effets secondaires des vaccins anti coronavirus

Après l’entrée en campagne du vaccin lancé par Pfizer et Bio-tech, c’est au tour du vaccin mis au point par la start-up Moderne de faire ses preuves.

Les deux vaccins induisent un panel d’effets indésirables qui se ressemblent, ces derniers sont toutefois qualifiés de bénins par les experts, selon le journal français Le Monde.

Le vaccin de Moderna, sur les pas de celui de Pfizer

Le vaccin qui est mis au point par la start-up Moderna a vu les résultats de ses essais cliniques en phases 3, qualifiées de rassurantes, par les experts. Il est toutefois utile de souligner que l’agence européenne du médicament ne va pas statuer sur le vaccin de Pfizer avant demain lundi 21 décembre.

Selon les experts, comme cela est rapporté par le journal Le Monde, le vaccin de Moderna montre des effets indésirables qui ressemblent beaucoup à ceux du vaccin de Pfizer, « des réactions locales et systémiques fréquentes mais principalement minimes ou modérées », selon les experts.

Les effets indésirables du vaccin seraient donc minimes et bénins, et le vaccin quant à lui serait donc fiable et sur, malgré les probables désagréments dont il pourrait etre la cause. Cet avis là a été annoncé par la FDA, la Food And Drug Agency, par le biais de plusieurs investigateurs, ce qui a permis à la start-up Moderna de pouvoir lancer enfin son vaccin, suite à l’autorisation d’urgence qui lui a été accordée ce vendredi 18 décembre.

Effets indésirables très similaires

Selon l’examen détaillé des rapports de la Food and Druc Agency, les effets indésirables qui caractérisent les deux vaccins du nouveau Coronavirus Covid-19, sont presque les mêmes.

En effets la technologie ayant permis la mise au point des deux vaccins est la même, elle s’appuie sur l’ARN messager. Ces vaccins, contrairement aux vaccins classiques qui consistent à stimuler le système immunitaire en injectant des virus ou des proteines, il se contente quant à lui d’envoyer une sorte de mode d’emploi de ces dernier, au système immunitaire.

Selon l’infectiologue Odile Launay : « le deux vaccins présentent une réactogénicité forte, plus forte que les vaccins habituels, même si certains vaccins récemment autorisés offraient des profils de même nature ».

Rédaction d’Algérie 360.