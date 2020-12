Djerad : « L’acquisition du vaccin anti Coronavirus est une grande responsabilité »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a effectué, aujourd’hui dimanche, une visite dans la wilaya de Médéa, s’est exprimé sur l’acquisition du vaccin contre Coronavirus.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a considéré l’acquisition du vaccin contre le coronavirus comme une grande responsabilité.

« Nous avons une grande responsabilité concernant l’acquisition du vaccin Coronavirus, et quand le choix est porté sur un vaccin, et que le produit soit qualifié, nous serons à l’heure », a ajouté le Premier ministre.

Abdelaziz Djerad a réaffirmé la démarche « prudentielle » du pays quant au choix du remède anti-Coronavirus, le même responsable a réitéré la décision de l’Algérie d’attendre que le produit soit « qualifié », affirmant à cet égard, qu’il y a « toute une logistique qui est en train d’être étudiée ».

Djerad a lancé un appel à « redoubler de vigilance et à veiller au strict respect des recommandations de préventions contre la pandémie de la Covid-19 », assurant que le Gouvernement à « pu faire face à cette pandémie, avec responsabilité et une grande volonté pour freiner sa propagation et préserver la vie des citoyens ».