Ce que l’on sait de la nouvelle souche du Covid-19 détectée au Royaume-Uni

Les autorités sanitaires britanniques ont indiqué, hier samedi, qu’une nouvelle variante du nouveau coronavirus a été détectée au Royaume-Uni peut se propager plus rapidement, soulignant qu’elles essayaient encore de déterminer si celle-ci était aussi plus mortelle.

Boris Johnson a affirmé lors d’une conférence de presse hier samedi après-midi, que cette nouvelle souche se propage « bien plus rapidement ».

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré dans un communiqué, « Le groupe consultatif sur les menaces nouvelles et émergentes des virus respiratoires (NERVTAG) considère maintenant que cette nouvelle souche peut se propager plus rapidement ».

« Rien n’indique pour le moment que cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, mais des travaux urgents sont en cours pour confirmer cela », ajoute-t-il.

Ce que l’on sait sur cette nouvelle souche

Le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance, a déclaré que la nouvelle variante du Covid-19 est apparue mi-septembre à Londres et dans le Kent (un comté situé dans le sud-est de l’Angleterre).

La nouvelle variante contient 23 mutations, un « nombre inhabituellement grand », beaucoup étant « associées aux changements dans la protéine que le virus fabrique », ces changements interviennent notamment dans la manière dont le virus s’attache aux cellules et entre dans les cellules.

Selon l’agence Public Health England (PHE) rattachée au ministère de la Santé britannique, le variant a été observé chez plus de 1000 personnes dans le sud et dans l’est de l’Angleterre.

Patrick Vallance précise que, cette nouvelle souche est aujourd’hui à l’origine de 62% des contaminations enregistrées à Londres, de 43% dans le sud-est de l’Angleterre et de 59% dans l’est.

Le nouveau variant semble se transmettre beaucoup plus facilement et rapidement. Il devient, selon le conseiller scientifique du gouvernement, la forme « dominante » du virus.

Lors de la même conférence, le Premier ministre anglais ajoute : « Rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il cause une forme plus sévère de la maladie, ou qu’il réduit l’efficacité des vaccins ».

Londres reconfinée pour lutter contre la nouvelle souche