Boumerdes : 7 écoles sans cantine scolaire à Beni Amrane

La moitié des écoles de la commune de Beni Amrane, 20 km du centre-ville de Boumerdes, ne sont pas dotées de cantine scolaire.

Parmi les 14 écoles primaires que compte la commune, seulement 7 sont dotées de cantines. Ce qui pousse des centaines d’élèves habitant dans les villages limitrophes d’enchaîner leurs cours le ventre creux.

Dans une déclaration à nos confrères d’El Watan, le maire de la commune, Boussaidi Youcef, a fait savoir que la plupart des écoles de la commune nécessitent des travaux de réhabilitation.

«L’expertise faite par le CTC préconise son conformément pour un montant de 45 millions de dinars pour sa réouverture, mais nous avons préféré sa démolition pour en construire une autre à sa place. Ce projet nous coûtera 60 millions de dinars », a expliqué le président de l’APC de Beni Amrane.

« En 2019, on a bénéficié d’une enveloppe de 35 millions de dinars. Elle a été utilisée dans divers travaux de d’étanchéité et d’embellissement. Avec la rentrée scolaire, on a rajouté une autre cagnotte de 14 millions, a-t-il ajouté, soulignant que plusieurs écoles de la commune remontent à l’ère coloniale.

50 milliards de dinars pour les zones d’ombre

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2021, adopté le mois dernier, prévoit une enveloppe de 50 milliards de dinars pour les zone d’ombres.

Les 50 milliards de dinars devraient être affectés au financement de projets réalisés dans les zones d’ombre, inscrits au niveau des programmes communaux de développement.