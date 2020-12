Annaba : 1 an de prison requis contre le journaliste Mustapha Bendjama

Le parquet de la wilaya de Annaba a requis aujourd’hui le 20 décembre, 1 an de prison ferme assorti d’une amende de 100 000 Da à l’encontre du journaliste et militant Mustapha Bendjama.

Le verdict de ce procès est attendu pour le 3 janvier 2021. Le rédacteur en chef du quotidien régional « Le provincial », Mustapha Bendjama est accusé dans cette affaire d’Atteinte à l’intérêt national.

Le jeune journaliste d’Annaba ne compte plus ses convocations et ses procès. En effet, deux autres dates de procès attendent Mustapha Bendjama programmés pour le 21 et 22 décembre 2020, selon le Comité nationale pour la libération des détenus.