Vaccin Coronavirus : L’Algérie pourrait recevoir les premières livraisons début 2021, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, ce vendredi, que les pays défavorisés recevront les premiers vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) au premier trimestre de 2021.

Lors d’une conférence de presse animée ce vendredi, 18 décembre, le Directeur général (DG) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait savoir que « les pays défavorisés recevront les premiers vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) au premier trimestre de 2021 ».

En collaboration avec l’Alliance pour les vaccins (Gavi), l’OMS a mis en place un dispositif nommé Covax (Covid-19 Vaccine Global Access) pour assurer une distribution équitable du vaccin. Actuellement, Covax compte 190 pays participants, dont l’Algérie fait partie, et « a obtenu près de deux milliards » de doses, selon le DG de l’OMS.

L’OMS et Gavi avaient annoncé, dans un communiqué, qu’il est possible de « planifier les premières livraisons de vaccins au cours du premier trimestre 2021, la première tranche de doses étant livrée au cours du premier semestre 2021 à toutes les économies participantes (au mécanisme Covax) qui ont demandé des doses dans ce délai ».

Rajoutant, par ailleurs, que « d’autres livraisons de doses, à tous les participants, suivront au cours du second semestre de 2021, afin de fournir des doses pour jusqu’à 20 % de la population des pays participants avant la fin de l’année ».

Les livraisons de vaccins aux participants dépendent de plusieurs facteurs

Selon les organisations partenaires, « les livraisons de vaccins dépendent de plusieurs facteurs, notamment les approbations réglementaires et l’état de préparation des pays ». En effet, les accords ont été signés avec trois (3) laboratoires, à savoir AstraZeneca, Novavax et Sanofi-GSK, et dont les vaccins candidats n’ont pas été autorisés par les autorités antinationales.

L’OMS a également rapporté « la signature d’un accord avec le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson portant sur 500 millions de doses du vaccin candidat Janssen ».

Pour le DG de l’OMS, « l’arrivée de ces vaccins nous donne à voir la lumière au bout du tunnel », mais, il a souligné que « nous ne mettrons véritablement fin à la pandémie que si nous y mettons fin partout en même temps, ce qui signifie qu’il est essentiel de vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays ».

Selon Dr Touahria, « la participation de l’Algérie au programme Covax est une garantie »

Dans une déclaration accordée à nos confrères de TSA, Docteur Abdelkrim Touahria, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, avait fait savoir que « l’Algérie avait intégré le programme Covax de l’OMS », soulignant, dans ce même sens, que « c’est une garantie pour notre pays de recevoir un vaccin de qualité ».

S’agissant de la position prudentielle de l’Algérie dans la course pour l’acquisition du vaccin anti-covid, le même responsable avait estimé qu’il n’y avait « aucune urgence à être les premiers à acquérir le vaccin ».