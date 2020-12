Vaccin Coronavirus : Les États-Unis autorisent le candidat de Moderna 

Après avoir débuté la campagne de vaccination avec l’alliance Pfizer/BioNTech, les États-Unis ont accordé, ce vendredi, 18 décembre, une autorisation « en urgence » au vaccin de Moderna contre le Coronavirus (Covid-19).

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin développé par la firme de biotechnologies Moderna et a annoncé que les États-Unis ont accordé une autorisation en urgence au vaccin de Moderna contre le Coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le remède de la jeune firme de biotechnologies va rejoindre celui de l’alliance Pfizer/BioNTech dans la campagne de vaccination déjà entamée aux États-Unis, lundi dernier.

« Félicitations, le vaccin de Moderna est désormais disponible ! », s’est félicité le Président Donald Trump. Pour sa part, Joe Biden, le Président élu, a salué « ce nouveau jalon » dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus et a mis le point sur « les immenses défis de la production et de la distribution (des vaccins), et la tâche monumentale de vacciner des centaines de millions d’Américains ».

Le vaccin de Moderna approuvé 19 jours après le dépôt de la demande

La FDA a approuvé le vaccin de Moderna 19 jours après le dépôt de la demande officielle, elle est intervenue dès la réception de l’avis favorable d’un Comité d’experts américains. Rappelons, dans ce même sens, que le feu vert a été accordé au vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech il y a 7 jours, soit 22 jours après le dépôt de la demande officielle.

« Avec deux vaccins désormais disponibles pour la prévention contre le Covid-19, la FDA a franchi une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie », a salué son chef, le Dr Stephen Hahn.