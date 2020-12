La réapparition de Tebboune « fait taire toutes les spéculations », selon le SG de l’ONM

Le Secrétaire général (SG) de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) par intérim, Mohand Ouamar Benelhadj, a abordé plusieurs sujets d’actualité, dont la réapparition du Président Tebboune et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Dans une vidéo diffusée ce jeudi sur le site de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), et relayée par nos confrères du journal Le Soir d’Algérie, le Secrétaire général (SG) par intérim, Mohand Ouamar Benlhadj, s’est dit « rassuré » par la dernière apparition du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, pour Mohand Ouamar Benlhadj, « c’est une bonne nouvelle qui fait taire toutes les spéculations autour de son état de santé et ce, après plus d’un mois d’absence d’informations ».

Le SG de l’ONM a également souligné que « c’est une bonne chose afin de poursuivre le processus de renouvellement des institutions nationales ».

Le SG de l’ONM dénonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

S’exprimant sur l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l’État hébreu, Mohand Ouamar Benlhadj a dénoncé cet accord et l’a qualifié de « troc » et d’ « opération commerciale ».

En effet, le SG de l’ONM a évoqué une « complaisance des monarchies » et a regretté le fait que « le Maroc emboîte le pas aux monarchies du Moyen-Orient », estimant que « c’est des États factices sous le parapluie américain ».

Le même responsable s’est exprimé concernant la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occident, et a souligné que « cette résolution doit être conforme à celles de l’ONU qui a reconnu le droit à l’auto-détermination au peuple sahraoui « .

Mohand Ouamar Benlhadj a également souligné que « le Maghreb arabe ainsi que la Ligue arabe ont échoué », affirmant que « cette organisation (la Ligue arabe), créée par les Anglais dans l’objectif de contrôler le monde, a échoué et n’a jamais réglé un problème et ne sert à rien ».