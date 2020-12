Le FFS estime que « seul un dialogue politique permettra de reconstruire un État légitime »

Le Premier Secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouiche, a réaffirmé que « seul un dialogue politique permettra à notre pays de retrouver la voie de la reconstruction d’un État légitime ».

Lors de son allocution d’ouverture, ce samedi, 19 décembre, en marge d’une rencontre nationale des présidents des communes (APC), des élus des Assemblées populaires de wilaya (APW) et des parlementaires du Front des forces socialistes (FFS) à Alger, le Premier Secrétaire du parti, Youcef Aouiche, est revenu sur la situation actuelle du pays, estimant qu’il se trouve « à un tournant décisif de son histoire ».

Le Premier Secrétaire du FFS a rappelé que son parti « avait appelé à la tenue d’une Convention politique pour amorcer une sortie de crise de façon pacifique, démocratique et ordonnée ». « Nous demeurons convaincus que seul un dialogue politique permettra à notre pays de retrouver la voie de la reconstruction d’un État légitime, fort et juste en jetant les bases d’un consensus national en mesure de préserver l’État national et renforcer la cohésion sociale », a-t-il estimé en affirmant que « le FFS a un rôle majeur à jouer ».

Par ailleurs, M. Aouiche a souligné qu’avant d’ouvrir le débat avec les partenaires politiques, « il convient de tenir une pré-Convention dans l’objectif d’impliquer le plus nos structures, nos militants, sympathisants et amis dans le débat et la réflexion pour l’élaboration et l’adoption de notre proposition de sortie de crise qui sera proposée ensuit à la classe politique et sociale ».

En effet, pour le Premier Secrétaire du parti du défunt Hocine Ait Ahmed, « aucune échéance politique ou électorale éventuelle ne devra nous détourner de la nécessité de reconstruire sur des bases éthiques et politiques le FFS ».

« La phase qui précédera la tenue de la pré-Convention devra être celle d’une large discussion au sein du parti autour des thématiques que j’ai indiqué dans une note adressée aux fédérations et à l’ensemble des structures du parti », a conclu M. Aouiche avant de rajouter que « la pré-Convention adoptera le document final qui sera proposé aux forces politiques et sociales ».