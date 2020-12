Des hackers Marocains piratent plusieurs sites web Algériens 

Plusieurs sites web Algériens, officiels et gouvernementaux, ont été victimes de piratage lors de ces dernières 72 heures.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias, dont le média arabophone Echourouk, plusieurs sites web Algériens officiels et gouvernementaux ont été piratés au cours des dernières 72 heures. Parmi ces sites figure celui de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures algérienne « Alnaft ».

Cette attaque a été revendiquée par des hackers Marocains, qui se sont affichés sous le nom de « Morocco Hack Team Neige Ma ». Sur la page du site piraté de l’Alnaft, dont l’accès est bloqué, il est écrit : « Hacké par Morocco Hack Team Neige Ma. Vive l’Empire du Maroc : Notre histoire parle de nous. La Mauritanie et l’Algérie font partie de nous ».

Les raisons derrière cette attaque et ses auteurs demeurent inconnus, mais plusieurs voix affirment que cette attaque intervient à cause de la position de l’Algérie concernant la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ainsi que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara Occidental.

Les services de sécurité marocains ont démenti le piratage de leur site web par un hacker Algérien

Parallèlement, un hacker algérien du nom de « Ismail Man54 » avait affirmé avoir piraté le site Internet de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) du Maroc.

Cependant, les services de sécurité marocains ont démenti cette information, et ont assuré que leur site Web fonctionne normalement et qu’il est bien protégé par des systèmes de sécurité de haute technologie.