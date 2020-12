Demande d’asile rejetée d’un Algérien homosexuel au Royaume-Uni

La cour d’appel au Royaume-Uni a rejeté la demande d’asile d’un jeune homosexuel Algérien, et a estimé qu’il pourrait retourner vivre en Algérie facilement.

Selon les informations rapportées par un média établi au Royaume-Uni, « un jeune homosexuel, d’origine algérienne, avait demandé l’asile au Royaume-Uni après avoir été menacé par des membres de sa famille en Algérie ».

« Le jeune homme s’était rendu au Royaume-Uni à l’âge de 15 ans, après avoir perdu ses deux parents dans un accident de voiture. À l’âge de 13 ans, alors qu’il vivait chez son oncle, ce dernier l’avait surpris avec son petit ami et lui avait demandé de quitter son domicile ».

« En passant par l’Espagne, le jeune homme s’était réfugié au Royaume-Uni et avait demandé l’asile par peur de retourner en Algérie. Cependant, sa demande avait été rejetée par le Ministère de l’Intérieur qui lui avait délivré une autorisation de séjour d’un an ».

Le jeune homme a introduit un appel auprès du Tribunal de premier niveau

Le jeune Algérien a demandé une nouvelle autorisation de séjour, mais « les autorités ont refusé sa requête. Il s’est alors tourné vers le Tribunal de premier niveau et y a introduit un appel ».

La même source a indiqué que, lors de son témoignage, le jeune homme avait affirmé que « dès son retour en Algérie, son oncle le trouverait et le tuerait ». Il n’a pas manqué de souligner qu’ « il ne serait pas accepté en Algérie et que, durant les quatre ans où il avait vécu au Royaume-Uni, il s’était senti bien et n’avait pas eu honte par rapport à sa sexualité ».

Cependant, « tous les recours du jeune homme ont été refusés, et le 14 décembre dernier, la cour d’appel a décidé qu’il n’y avait aucun obstacle majeur à ce qu’il regagne l’Algérie ». En effet, la même instance a expliqué que « son dossier a été soigneusement étudié et a conclu que le jeune homme ne courait aucun risque en retournant en Algérie ».