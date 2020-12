Tipaza : Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogues et de psychotropes  

Les éléments de la police ont réussi a démantelé un réseau international de trafic de drogues et de psychotropes dans la wilaya de Tipaza.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, 18 décembre, et relayé par l’Agence officielle, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait savoir que « l’équipe d’investigation et d’intervention de la Sûreté de la wilaya de Tipaza a procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement d’un réseau international activant dans l’importation et le trafic de drogues et de psychotropes »

Ce réseau opérait « au niveau du territoire de la wilaya de Tipaza et de ses wilayas limitrophes », et été « dirigé par trois (3) individus suspects, faisant l’objet de mandats d’arrêt ».

Selon la même source, « cette opération a été rendue possible grâce à l’exploitation d’informations confirmées faisant état d’activités suspectes des individus formant ce réseau, et ce en coordination avec le parquet territorialement compétent ».

« 12 suspects arrêtés issus de différentes wilayas »

La Direction générale de la Sûreté nationale a également indiqué que « l’enquête de la police judiciaire a permis l’arrestation de douze (12) suspects, issus de différentes wilayas, ainsi que la saisie de 2.800 psychotropes, 3 véhicules touristiques utilisés dans le trafic de drogues, une somme d’argent de 350.000 Da, 3 armes blanches et des téléphones portables ».

« Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), visant à prémunir et à protéger la santé des citoyens », a conclu le même communiqué en rajoutant que « les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes ».