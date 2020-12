Un instagrameur lance de faux appels à l’aide à la Protection Civile et risque une poursuite judiciaire

La Direction de la Protection Civile de la wilaya de Blida a dénoncé un jeune instagrameur, connu sous le pseudonyme de « Abdouu HK », pour avoir lancé une fausse alerte au secours.

En effet, et selon la même source, le jeune instagrameur aurait posté des vidéos, de lui et de ses amis, affirmant qu’ils s’étaient perdus dans la région de Chréa et qu’ils avaient été gravement blessés.

« L’instagrameur voulait faire une farce à ses abonnés »

La DPC Blida a souligné qu’après avoir reçu plus de 100 appels à l’aide, une équipe d’intervention a été mobilisée pour secourir le jeune homme et ses amis.

Seulement, environs une demi-heure plus tard, l’instagrameur a posté une nouvelle vidéo où il a expliqué avoir fait une farce à ses abonnés.

Jugeant que c’est une arnaque, le communiqué de la DPC Blida a fait savoir que le corps de la Protection Civile allait agir à l’encontre de ce jeune homme pour avoir profité de la position de « la victime ».