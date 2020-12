Le Ministère de l’Éducation Nationale dévoile le plan exceptionnel d’évaluation des lycéens 

Le Ministère de l’Éducation Nationale a dévoilé, ce jeudi, 17 décembre, le plan exceptionnel d’évaluation pédagogique des élèves du secondaire pour l’année scolaire 2020-2021.

Selon les informations rapportées par l’Agence officielle, citant un circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale, le plan exceptionnel d’évaluation pédagogique des élèves de l’enseignement secondaire et technologique au titre de l’année scolaire 2020-2021 a été dévoilé.

Dans le cadre de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le plan du Ministère de l’Éducation « s’inscrit en droite ligne avec tous les développements de la propagation du Coronavirus, en l’occurrence la réduction du volume horaire de l’apprentissage, la modification et l’adaptation des modes d’enseignement et l’adoption d’un nouveau mode combinant l’enseignement en présentiel et l’auto-apprentissage en dehors des classes ».

Concernant l’évaluation du niveau d’instruction des élèves, le Ministère de Ouadjaout a souligné qu’ « un ensemble d’éléments ont été adoptés, notamment le calcul du contrôle continu, afin d’assurer la crédibilité et l’objectivité en matière de notation ».

Le Ministère de l’Éducation détaille le calcul des moyennes semestrielles et annuelles

La même source a indiqué que « la grille de notation du contrôle continu dépend de la discipline et de l’assiduité, ainsi que de l’activité de l’élève en classe, en sus du calcul des travaux pratiques accomplis par l’élève, de sa performance linguistique, de ses projets de recherche et son amour pour la lecture ».

Par ailleurs, « les moyennes semestrielles et annuelles seront calculées par l’addition des points du contrôle continu, des devoirs et des examens trimestriels ».

Exceptionnellement, un seul devoir écrit surveillé sera procédé par semestre

Le Ministère de l’Éducation Nationale a également fait savoir que « cette année, à titre exceptionnel, il sera procédé à un (1) seul devoir écrit surveillé par semestre pour chaque matière, selon un calendrier fixant les dates des devoirs ».

Soulignant, dans ce même sens, que « les devoirs du premier semestre se dérouleront du 10 au 21 janvier 2021 et ceux du second semestre du 25 avril au 6 juin 2021, tandis que les examens du premier semestre auront lieu du 28 février au 4 mars 2021 ».

Tandis que, « les examens du deuxième semestre sont fixés du 13 au 17 juin 2021 pour les première et deuxième années du secondaire, et du 6 au 10 juin pour la troisième année, suivant la division des classes en groupes ».

S’agissant de la durée de l’examen, le Ministère a indiqué qu’ « elle est déterminée en fonction du niveau d’enseignement dans le tronc commun, de la filière et de la nature de la matière », rajoutant qu’il a été décidé « de refaire l’examen pour l’élève qui dispose d’un justificatif d’absence, et d’unifier les examens semestriels de chaque matière au niveau du même établissement éducatif ».