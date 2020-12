Le Ministère de l’Agriculture prévoit la révision du circuit de commercialisation du lait subventionné 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a indiqué ce jeudi, 17 décembre, que le circuit de commercialisation du lait subventionné sera révisé pour une distribution équitable.

Dans son intervention devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une plénière consacrée aux questions orales, ce jeudi, 17 décembre, le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a fait savoir que « son département ministériel comptait revoir le circuit de commercialisation du lait subventionné pour venir à bout de la pénurie de cette matière essentielle dans certaines régions ».

En effet, et selon les informations rapportées par l’Agence officielle, cette révision prend compte « des spécificités des régions éloignées et des capacités de production des laiteries à travers toutes les communes ».

Le Ministre de l’Agriculture a souligné que cette démarche « aspire à réduire les distances aux distributeurs pour faire baisser les coûts de distribution, tout en évitant d’ouvrir des laiteries rapprochées dans un même lieu ».

L’État a mis en place des mesures d’urgence pour satisfaire les besoins du marché

Lors de son allocution, le Ministre Hemdani a rappelé « les mesures d’urgence prises par l’État pour satisfaire les besoins du marché », notamment « à travers l’approvisionnement des laiteries par l’Office national Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers (ONIL) en quantités considérables de poudre de lait des laiteries publiques et privées ».

En effet, le Ministre à fait savoir, dans ce même sens, que durant le mois sacré, et en marge de la conjoncture sanitaire actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), « le secteur avait mis en place plusieurs mesures, via l’ONIL, pour approvisionner 15 laiteries publiques et 102 laiteries privées en matières essentielles pour couvrir la demande sur cet aliment nécessaire ».

« Le Comité mixte de contrôle de la distribution de lait a doublé d’efforts »

Dans ce même contexte, M. Hemdani a indiqué que « le Comité mixte de contrôle de la distribution de lait a doublé les sorties d’inspection en vue de limiter le transfert de la matière de base entrant dans la production de fromages et d’autres produits ».

Rappelons, à cet effet, que ce Comité interministériel est composé de représentants des directions du commerce et des services agricoles et de l’ONIL.

Par ailleurs, le Ministre de l’Agriculture a signalé « plusieurs dépassements par les laiteries, ainsi que les détaillants sur l’ensemble du territoire national », relevant « la prise de mesure juridique à l’encontre des opérateurs qui ont violé les termes de l’accord conclu avec l’ONIL ».