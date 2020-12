Le MDN rend publiques les photos d’un dangereux terroriste capturé à Jijel

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a rendu publiques ce vendredi, 18 décembre, les photos d’un dangereux terroriste dénommé « Rezkane Ahcene », dit « Abou Dahdah », capturé le 16 décembre passé à Jijel.

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a publié ce vendredi, 18 décembre, sur sa page Facebook, les photos d’un dangereux terroriste. Ce dernier a été capturé jeudi dernier, à savoir le 16 décembre, dans la wilaya de Jijel par un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité à l’opération de recherche et de ratissage menée dans la localité d’Oued Bouayache près de la commune d’El-Ancer à Jijel en 5e Région Militaire, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a capturé lors d’une opération de bouclage et de ratissage dans la zone de Tamendjar, près de la commune d’El-Ancer à Jijel, le 16 décembre 2020, un dangereux terroriste dénommé « Rezkane Ahcene », dit « Abou Dahdah » qui avait rallié les groupes terroristes en 1994″, avait indiqué un communiqué du MDN.

En effet, et selon la même source, « l’opération s’est soldée par la récupération d’un pistolet (01) mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs de munitions, une (01) grenade et une (01) paire de jumelles ».

Le MDN a conclu son communiqué en affirmant que « cette opération confirme, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et rétablir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national ».