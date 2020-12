Coronavirus : « L’arrivée des vaccins nous donne à voir la lumière au bout du tunnel », selon le DG de l’OMS

Le Directeur général (DG) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé, ce vendredi, 18 décembre, que les pays défavorisés recevront les premiers vaccins contre le Coronavirus au premier trimestre 2021.

En effet, l’OMS a mis en place un dispositif avec l’Alliance pour les vaccins (Gavi), ce dernier, nommé Covax (Covid-19 Vaccine Global Access), a déjà « obtenu près de deux (2) milliards de doses jusqu’à présent », selon le même responsable.

Ainsi, pour le DG de l’OMS, « l’arrivée des vaccins nous donne à voir la lumière au bout du tunnel ». Toutefois, il a souligné que « nous ne mettrons véritablement fin à la pandémie que si nous y mettons fin partout en même temps, ce qui signifie qu’il est essentiel de vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays ».

190 pays participent au mécanisme Covax, dont 92 à revenu faible et intermédiaire

Alors que certains pays ont lancé des campagnes de vaccination contre le Coronavirus, à l’instar de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, l’OMS s’est fixée comme objectif de disposer de deux (2) milliards de doses de vaccins d’ici la fin de 2021, dans le cadre du mécanisme Covax.

Dans un communiqué, l’OMS et Gavi ont fait savoir qu’il est possible de « planifier les premières livraisons de vaccins au cours du premier trimestre 2021, la première tranche de doses étant livrée au cours du premier semestre 2021 à toutes les économies participantes (au mécanisme Covax) qui ont demandé des doses dans ce délai », et qui s’élèvent, actuellement, à 190 pays participent, dont 92 à revenu faible et intermédiaire.

Par ailleurs, « d’autres livraisons de doses, à tous les participants, suivront au cours du second semestre de 2021, afin de fournir des doses pour jusqu’à 20 % de la population des pays participants avant la fin de l’année », a précisé le même communiqué.