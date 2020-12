Coronavirus Algérie : Pr Belhocine évoque la rentrée universitaire et la reprise du trafic aérien

Le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, Professeur Mohamed Belhocine, s’est exprimé au sujet de la situation épidémique actuelle en Algérie, notamment concernant la campagne de vaccination et de la rentrée universitaire.

Dans une déclaration à nos confrères de TSA, le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, et également membre du Comité scientifique, Professeur Mohamed Belhocine, s’est exprimé concernant la stratégie vaccinale mise en place en Algérie.

En effet, Professeur Belhocine a indiqué qu’ « en Algérie, il y a une très grosse réflexion qui a été faite avec différents scénarios », rajoutant, dans ce même sens, que « des groupes de travail ont été installés ».

Concernant la campagne de vaccination, il a estimé qu’ « il faut vacciner les personnels qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie, notamment les soignants, les corps constitués et aussi les populations vulnérables », soulignant, toutefois, que « la question relative à la vaccination des personnes souffrant de maladies chroniques n’a pas totalement de réponse, car il s’agit de prendre les mesures les plus sûres et les plus inoffensives et efficaces possibles, en sachant qu’il y a encore des points d’interrogations pour lesquelles des réponses ne sont pour l’instant pas encore été données ».

Ce qu’a dit Pr Belhocine Concernant la reprise du trafic aérien

Interrogé sur une éventuelle reprise du trafic aérien, le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques a indiqué qu’ « il faut laisser l’autorité supérieure décider de la meilleure stratégie pour notre pays ».

Par ailleurs, il a fait savoir que « tous les pays essaient de trouver un juste milieu entre éviter d’être complètement enfermé et d’un autre côté de se faire recontaminer massivement si on rouvre les frontières ».

« La reprise du trafic aérien n’est pas réellement effective dans ces pays, puisqu’elle est limitée par toute une série de mesures, d’autres ont repris le transport aérien mais seuls leurs ressortissants sont autorisés à rentrer », a-t-il encore détaillé à cet effet.

« Il est plus facile de sensibiliser la communauté universitaire »

S’exprimant au sujet de la rentrée universitaire, et le risque d’une éventuelle recrudescence des contaminations, le membre du Comité scientifique a évoqué la rentrée scolaire et a fait remarquer qu’ « elle a été moins catastrophique que ce que certaines voix avaient suggéré en disant même qu’il ne fallait pas rouvrir les écoles ».

Pour lui, malgré la différence entre la population adulte de l’université et la population infantile des écoles, notamment par rapport à la transmission du virus, il est plus facile de sensibiliser une population d’adultes, en lançant un appel à la responsabilité pour dire que notre destin est entre nos mains, soyons citoyens responsables et appliquons les mesures barrières.