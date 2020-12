Opération de rapatriement : rassemblement devant le consulat d’Algérie à Marseille

Exaspérés de n’avoir pas pu prendre place dans l’un des vols que la compagnie Nationale aérienne, Air Algérie, avait prévu dans le cadre du rapatriement des ressortissants algériens en France, des Algériens établies à Marseille ont exprimé leur colère.

Air Algérie avait déployé plusieurs vols au départ de France, et notamment de Marseille, pour tenter de ramener au pays les ressortissants algériens voulant se faire rapatrier, après plusieurs mois de fermeture des frontières à cause de la crise sanitaire, cependant, il semble que cette opération de rapatriement n’a pas été un total succès, en tout cas c’est ce que pensent des Algériens qui se sont regroupés devant le consulat d’Algérie à Marseille.

La colère en dernier recours

C’est dans une vidéo qui a été publiée hier mercredi, par la page Facebook nommée Djalia.Dz, que l’on peut voir une vingtaine de Ressortissants algériens, qui se sont rassemblés devant le portail du consulat d’Algérie à Marseille. Les contestataires contestaient apparemment le fait d’avoir été exclus de l’opération du rapatriement, et de ne pas avoir eu droit à un siège au bord d’un des avions d’Air Algérie.

Malgré que les contestataires ont frappé au portail du consulat, celui-ci demeurait insensiblement fermé. L’un des contestataires avait déclaré qu’il avait » déposé 3 dossiers et on ne m’a jamais appelé », avant qu’un autre rétorque : » Vous voyez la corruption ? Avec leur argent et ils ne partent pas ».

L’opération de rapatriement a suscité plusieurs critiques

Pour rappel, ce regroupement à Marseille n’est pas la seule voix qui s’est élevée pour dénoncer l’opacité qui entoure l’opération de rapatriement lancée par Air Algérie et toutes les mesures bureaucratiques qui la caractérisent.

En effet, Noureddine Belmedah, député chargé de la communauté algérienne établie à l’étranger, avait, entre autres, vivement dénoncé le déroulement de l’opération de rapatriement, et il est même aller jusqu’à adresser une correspondance au premier ministre algérien, Abdelaziz Djerrad, dans laquelle il a exposé la situation des ressortissants et ou il avait tenté de retransmettre leurs doléances.

