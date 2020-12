France : l’algérien qui « travaillait trop » va être régularisé

Arrivé en 2007, Cet Algérien de 36 ans a fini ses études en France, et depuis, il n’avait pas cessé d’enchainer les petits boulots en plus de son CDI, qu’il n’avait pas non plus lâché.

L’algérien, qui a déclaré : « J’ai obtenu des diplômes, en physique et science de l’ingénieur, biologie chimie et santé suivi d’un master 2 en Hygiène-Sécurité-Environnement. Faute de trouver un travail, j’ai mis mes diplômes de côté (…) Je vis en France. Ma vie elle est ici, en France », A vu sa demande de naturalisation refusée pour avoir trop travaillé.

Après que plusieurs médias ont relayé l’histoire de ce jeune Algérien, une vague de solidarité s’est formée pour lui apporter un soutien, ce qui va finalement mener vers sa très proche régularisation, selon la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations en France, Marlène Schiappa.

Vers une proche régularisation

C’est dans un tweet, que Mlle Marlène Schiappa, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations en France, a évoqué la situation de l’algérien qui s’est vu refusé la nationalité française parce qu’il cumulait presque 250 heures de travail, qu’il avait accompli entre son CDI à temps plein et ses missions en CDD, qu’il effectuait en parallèle.

La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a adressé son tweet à la préfecture, ou elle demandait que les responsables puissent réétudier le dossier du travailleur algérien.

Mlle Marlène Schiappa avait déclaré que « une réponse positive sera accordée à ce monsieur ». Le concerné verra donc très bientôt son problème réglé, et il sera dans les plus brefs délais régularisé français.

Rédaction d’Algérie 360.