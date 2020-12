Coronavirus USA : 2 soignants développent de « graves réactions » au vaccin

Aux Etats-Unis, deux professionnels de santé, dans un hôpital en Alaska, ont d’enveloppé de « graves réactions » après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus (Covid-19).

L’un des deux employés, une femme d’âge moyen, a présenté « une grave réaction » après avoir reçu, mardi dernier, une injection du vaccin au point d’être hospitalisé.

Selon le New York Times, la professionnelle de santé a eu une fréquence cardiaque élevée, un essoufflement et une éruption cutanée sur le torse, alors qu’elle n’avait aucun antécédent d’allergies.

Dans une déclaration à la même source, le directeur médical du service des urgences de l’hôpital, Dr Lindy Jones, a expliqué que la professionnelle de santé avait « reçu immédiatement une injection d’épinéphrine pour les réactions allergiques graves mais ses symptômes n’ont pas disparu ce qui a poussé l’équipe médicale à la transférée à l’unité de soins intensifs avant de se rétablir après plusieurs heures d’observation aux soins ».

Quant au deuxième agent de santé, il a reçu son injection, mercredi dernier. Il a commencé à développer des symptômes (étourdissements et gorge irritée) dix minutes après avoir reçu le Vaccin Pfizer-BioNTech. Selon un communiqué de l’hôpital, le professionnel de santé est revenu à la normale en moins d’une heure apres avoir été transféré aux urgences et traité avec du Benadryl, de l’épinéphrine et du Pepcid.

L’Agence américaine des médicaments réagit

La FDA a vite réagi à cette affaire sur Tweeter, indiquant qu’elle était « au courant d’informations sur une réaction anaphylactique chez une personne ayant reçu le vaccin contre le covid-19 ».

« L’agence va continuer à travailler avec les CDC (Centres de prévention des maladies) et Pfizer pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé », a ajouté la FDA.

Pour rappel, la campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech a débuté, lundi dernier, aux États unis après le feu vert de la FDA.