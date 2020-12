Coronavirus : Début de la campagne de vaccination en Arabie saoudite

Le Royaume de l’Arabie saoudite a commencé aujourd’hui, jeudi le 17 décembre une vaste campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Le ministre Saoudien de la Santé ayant été parmi les premiers à recevoir devant les caméras une dose du vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech.

Il convient de rappeler, que le Royaume avait annoncé mardi une campagne de vaccination massive en trois phases. La première concerne les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées de plus de 65 ans, souffrant d’obésité et de maladies chroniques graves, ou encore exerçant des professions particulièrement exposées au virus.

Tandis que, la deuxième bénéficiera aux individus de plus de 50 ans, aux autres praticiens de la santé et à ceux qui souffrent de maladies moins graves. Enfin, toutes les autres personnes souhaitant être vaccinées pourront l’être durant la troisième phase. Les dates des deux dernières phases n’ont pas été précisées.

