Coronavirus Algérie : La baisse des contaminations se confirme ce 17 décembre

La décrue de l’épidémie de Covid-19 se confirme en Algérie, le bilan des contaminations poursuit sa baisse ce jeudi 17 décembre 2020.

La courbe épidémique de l’Algérie enregistre une baisse continue depuis plus d’un mois, ce qui marque une amélioration de la situation avec des contaminations qui sont actuellement à un peu plus de 400 cas par jour au lieu d’évoluer autour des 1000 cas en début novembre.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état de 426 nouvelles contaminations ainsi que 9 nouveaux décès lors des dernières 24 heures en Algérie.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 93 949 cas confirmés.

Djamel Fourar a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Ch.LAIB