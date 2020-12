Prix de l’électricité et des carburants, gaz de schiste … le ministre de l’énergie s’exprime

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar s’est exprimé mardi 15 décembre sur plusieurs questions concernant son secteur, notamment l’augmentation des prix de l’électricité et l’exploitation du gaz de schiste.

Dans une déclaration au quotidien Echorouk, le ministre a assuré que son département est en passe d’instauré des augmentations des prix de l’électricité et des carburants pour les « grands consommateurs » de ces énergies.

Ces augmentations ne concerneront pas « les catégories démunies et le simple citoyen ». En revanche, cela va concerner directement ceux qui consomment de grandes quantités de ces énergies, a précisé le ministre.

Dans ce sens, Attar estime qu’il est inconcevable « qu’un simple citoyen et les propriétaires de Hammam, de piscines et autres industriels », payaient la consommation de l’électricité et des carburants au même prix.

Insistant sur le fait que ces augmentations ne toucheront en aucun cas le simple citoyen, les agricultures et les catégories les plus démunies, Attar précise qu’un prix spécial sera défini aux « riches et à ceux qui gaspillent l’énergie parmi les grands consommateurs ».

Selon lui, le dossier est en phase d’études au sein du ministère, et sera transmis incessamment au gouvernement, soulignant que ces augmentations ne seront pas instaurées à court terme.

Le gaz de schiste n’est pas à l’ordre du jour

Concernant le gaz et le pétrole de Schiste, le premier responsable du secteur de l’énergie a indiqué la question n’est pas à l’ordre du jour actuellement, ajoutant que la question du « gaz de schiste n’est pas sur la table des négociations ».

Pour ce qui est du projet Desertec, de l’énergie solaire en coopération avec l’Allemagne, le ministre a réaffirmé que l’entreprise allemande a été dissoute, et a changé d’activité.

Il rappelle dans ce sens, que le projet de l’énergie solaire convenu avec cette entreprise ne sera pas concrétisé, précisant que le concept sera réalisé dans le futur avec d’autres parties, notamment la Chine.

Les prévisions de Attar concernant le marché pétrolier

Sur la question de l’avenir du marché pétrolier, le ministre a prédit plusieurs scénarios pour le prix du baril de pétrole au cours de l’année 2021 en sa qualité de président de l’OPEP.

Il prévoit, dans ce contexte, que si le vaccin contre le coronavirus s’avère efficace, et que les activités du transport aérien et maritime reprendront, le prix du baril de pétrole pourrait atteindre 60 dollars.

En revanche, si la situation épidémiologique actuelle perdure encore, le responsable estime que les prix du pétrole resteront sur leur état actuel.

Merzouk.A