Le « PAD » annonce la naissance du Comité de défense des libertés (CADL)

Dans un communiqué rendu public hier, les forces du pacte pour l’Alternative démocratique (PAD) ont annoncé la création officielle du Comité algérien de défense des libertés (CADL).

Les forces du pacte pour l’Alternative démocratique (PAD), ont affirmé sur leur page Faceboook, « qu’Après échanges sur la situation des libertés dans notre pays et afin de permettre un maximum de participation à la mise en place d’un large instrument national de défense des libertés, les participants ont décidé de convoquer la réunion constitutive du Comité algérien de défense des libertés (CADL) pour le lundi 21 décembre 2020 ».

Selon le même communiqué, le Comité est composé, pour l’instant, des représentants des partis politiques (RCD, PT, PST, UCP, MDS), des organisations nationale, dont la LADDH, des collectifs citoyens (CAMAN et CACD) ainsi des indépendants.

Dans une déclaration accordée a notre confrère de « Liberté », Ali Brahimi, un des membres dudit comité affirme, « Je crois que toutes les forces qui croient aux libertés et aux droits de l’Homme doivent se réveiller et se donner la main pour imposer un retour aux libertés et au respect des droits de l’Homme conformément aux droits auxquels croit la législation algérienne et que reconnaissent les conventions internationales ratifiées par l’Algérie ».

