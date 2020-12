Les start-up algériennes Bénéficieront du programme Google

Le géant américain des services informatiques, Google, dans le cadre de son programme d’accompagnement des start-up dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orien, va notamment accompagner et venir en aide à des start-up algériennes.

Ce programme, que le géant Google dédie aux start-up de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena), vise à apporter un soutien à des start-up en phase de financement, selon nos confrères du quotidien Liberté.

Les start-up algériennes au programme

Le programme d’accélération qui porte le nom de « Google For Start-Up » touchera 15 star-up algériennes qui vont pouvoir bénéficier de l’aide du géant américain qui va les accompagner de façon virtuelle.

Le démarrage prévu pour janvier 2021, va se poursuivre pendant trois mois, selon « Google for start-up », et il s’inscrit dans un plan global intitulé « Grow Stronger with Google » dont le but est d’apporter un soutien à la région.

Les start-up algériennes qui voudront bénéficier de ce programme seront confrontées à plusieurs conditions d’éligibilité. En effet, pour sélectionner une start-up qui va participer à son programme « Google For Start-Up », le géant Google devra se pencher sur plusieurs critères de sélection, et notamment sur l’aptitude des start-up candidates, à utiliser l’intelligence artificielle (I.A) ou la technologie d’apprentissage automatique, dans leurs projets, produits, ou services.

Ces critères imposés par Google visent à mesurer la capacité de la start-up à faire face et à apporter des solutions aux problèmes liés au commerce, mais ils ont aussi pour but de s’assurer du potentiel du développement à long terme de ces start-up.

Les start-up sont l’avenir du pays selon le premier ministre

C’est durant sa visite à l’université de Mohammed Boudiaf à M’sila hier mardi, que le premier ministre Adelaziz Djerrad a déclaré que « les start-up sont l’avenir de l’Algérie » pour souligner l’importance de ces dernière dans l’activité économique du pays.

Djerrad a ajouté que « Les start-up ont un rôle important dans le développement économique (…) le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dédié un ministère pour accompagner ce type d’entreprises ».

