Facebook dénonce des « trolls liés à l’armée française visant l’Algérie »

Une accusation a été lancée par Facebook envers ceux qu’il a qualifié de « personnes liées à l’armée française », l’accusation porte sur une utilisation de faux profils Facebook. C’est la première fois que Facebook accuse publiquement une puissance militaire occidentale.

Selon le site d’information CNN, Facebook accuse « des individus liés à l’armée française » d’utiliser des faux comptes Facebook dans le but de se faire passer pour des habitants de certains pays africains, tout cela dans le cadre d’une opération d’influence secrète menée sur les réseaux sociaux, et qui vise « certaines parties de l’Afrique ».

L’Algérie parmi les pays ciblés

Facebook, qui s’attaque pour la première fois ouvertement, à une armée occidentale, à même dévoilé les pays qui sont, selon lui, ciblés par l’opération qu’il a qualifié d’une « opération secrète d’influence ».

En effet, Facebook a déclaré aux journalistes qu’il ne pouvait pas dire si ces manœuvres trompeuses qui visent à semer la désinformation, proviennent de l’armée française elle-même, le réseau social géant à seulement réaffirmé que ce sont des « personnes en relation avec l’armée française » qui mènent une opération qui visait la république Centre-Afrique et le Mali, et dans à un degré moindre, le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’ivoire, et enfin le Tchad.

Facebook a procédé à la suppression des comptes

Facebook avait également déclaré aux journalistes, hier mardi, qu’il avait procédé à la suppression des faux comptes en question, et il a également précisé qu’une opération du même genre a été aussi lancée par le gouvernement russe sur la même région de l’Afrique.

Facebook à également dévoilé que les deux groupes de trolls, russe et français, sont même entré en relation l’un avec l’autre, avant que les faux comptes ne soient définitivement supprimés.

Rédaction d’Algérie 360.