Coronavirus Algérie : Ce qu’il faut retenir des nouvelles décisions du gouvernement

Le gouvernement a annoncé, ce mercredi 16 décembre, de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie.

En effet, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé aujourd’hui des mesures inhérentes au dispositif de gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Prolongement du confinement partiel

La mesure de confinement partiel de 20 à 5 heures du lendemain matin a été prolongée dans 34 wilayas pour une durée de 15 jours à compter de demain, jeudi 17 décembre.

Les wilayas concernées par le prolongement du confifnement : Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Tipaza, Sétif, Batna, Oran, Bejaia, Laghouat, Oum El Bouaghi, Adrar, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Ain Temouchent, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf et Tindouf.

Les wilayas non concernées par le confirment partiel : Sidi Bel Abbes, Chlef, Ghardaia, Mila, Relizane, Béchar, Saïda, Skikda, Mascara, El Bayadh, Ain Defla, Tamenghasset, Djelfa et Naâma.

Réadaptation des horaires de fermetures de certains commerces

Le gouvernement décidé de réadapter les horaires de fermetures des commerces. En effet, toutes les activités commerciales qui fermaient à 15 heures pourront, à partir de demain, prolonger leurs activités jusqu’à 19 heures.

Les activités concernées par cette mesure :

Les cafés, restaurations et fast-food (vente à emporter seulement) ;

Salons de coiffure pour femmes et pour hommes ;

Les pâtisseries et confiseries ;

Lieux de concentration de commerces ;

Commerce des appareils électroménagers ;

Commerce d’articles de sport ;

Commerce d’articles ménagers et de décoration ;

Commerce de jeux et de jouets ;

Commerce de literies et tissus d’ameublement.

Reconduction de la mesure de fermeture de certaines activités

Les autorités ont également décidé de prolonger la mesure de fermeture de certaines activités pour une période supplémentaire de quinze jours.

Les activités concernées par la prolongation de cette mesure :

Lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ;

Marchés de ventes des véhicules d’occasion (dans tous les wilayas) ;

Salles omnisports et les salles de sport ;

Centres culturels ;

Maisons de jeunes.

Levée de la suspension du transport durant les weekends

La mesure de suspension de l’activité de transport urbain public et privé durant les week-ends, a été levée dans les wilayas concernées par le confinement partiel.

Le Premier ministre a également décidé la continuité vols domestiques (Air Algérie et Tassili Airlines) concernant la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et 50% des vols desservant celles du nord du pays.

