Cheikh Chems-Eddine : « trois millions d’Algériennes vont finir leurs vies célibataires »

Le controversé Cheikh Chems-Eddine s’intéresse apparemment de très prés à la situation matrimoniale des femmes algériennes, c’est en tout qu’a ce que laissent penser ses propos sur le sujet.

En effet, c’est dans un entretien que le Cheikh Chems-Eddine a accordé au quotidien arabophone El-Chourouk, que la vedette d’une émission religieuse télévisée s’est montré très préoccupé par le nombre des femmes qui en ont l’age, mais qui ne sont pas encore mariées.

Le célibat des femmes vu par Cheikh Chems-Eddine

Parmi de nombreux sujet abordés par le célèbre Cheikh, ce dernier s’est attardé sur la question du célibat chez un bon nombre de femmes algériennes, une question qui semble beaucoup l’inquiéter. Le cheikh a, en outre, évoqué plusieurs autres questions d’ordre religieux durant l’entretien qu’il a accordé.

Le Cheikh Chems-Eddine est allé jusqu’à affirmer à son interlocuteur qu’il est le premier spécialiste à se pencher sur la question du célibat des femmes algériennes, malgré l’importance de cette question, avant d’ajouter que l’Algérie est le pays qui possède le plus de célibataires.

Selon Chems-Eddine, le problème est complexe

Cheikh Chems-Eddine, ne s’est pas arrêté à pointer le problème du doigt, mais il a également tenter de remonter aux causes et aux origines du phénomène, et même d’aller jusqu’à souligner ses conséquences.

Effectivement, et toujours selon notre Cheikh, le problème est intimement lié à population algérienne, et aux divers crises et défis que cette dernière est entrain de traverser actuellement, comme l’explosion démographique que connait le pays, ainsi que les problèmes d’ordre socio-économique.

Les conséquences de telles données seraient selon lui que plus de trois millions de femmes algériennes pourraient ne pas avoir la chance d’avoir un mari pendant toute leurs vies.

Cheikh Chems-Eddine a également confié que les femmes qui dépassent la trentaine sont de moins en moins désirées, et c’est pour cela qu’il appelle à la création d’une instance nationale spécialisée dans l’étude de ce problème, qu’il juge, par ailleurs important, dans la société algérienne.

Enfin, Cheikh Chems-Eddinne s’est également arrêté sur les raisons qui l’ont poussé à partir de la chaine télévisée Al-Nahar.

