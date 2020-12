Achour 10 : Salah Ougrout pourrait ne pas participer à la Saison 3

La série télévisée ramadanesque qui avait séduit les spectateurs de tout âge va avoir droit à une troisième saison pour le plaisir de ses fans à travers le pays, mais elle sera probablement privée cette fois-ci de sa vedette, l’incontournable Salah Ougrout.

C’est durant un entretien accordé à la chaine de Radio Jil FM, que l’acteur principal de la série qui a connu un grand succès après sa diffusion, a annoncé, qu’il pourrait ne pas faire partie de la troisième saison de ce feuilleton algérien.

Une histoire de scénario

D’après Salah Ougrout, l’acteur qui joue d’ailleurs le rôle principal dans la série, celui du Achour Al Acher, sa probable non-participation à la troisième saison de la série serait liée à une histoire d’un scénario qu’il attend depuis plusieurs mois, et qu’il n’avait pas encore reçu.

Monsieur Salah Ougrout a indiqué pendant l’entretien : » je jure devant dieu que je n’ai pas encore reçu le scenario, et je suis incapable d’interpréter n’importe quel rôle dont j’ignore le scenario ».

L’acteur à également déclaré : « j’ai rencontré le réalisateur Djaafar Kacem il y a trois mois de cela, et on a discuté sur le troisième volet de la série », avant de continuer, « le réalisateur m’a seulement donner les grandes lignes du personnage, que n’avais pas bien ressenti, je lui ai donc demandé de me donner le scenario en entier pour que je puisse bien l’étudier ».

Toujours durant cet entretien, l’acteur a tenu à préciser que » tout cela ne veut pas dire que le scenario du troisième volet ne sera pas bon ou que cette saison ne va pas bien marcher » et que « Djaafar Kacem reste un frère et un ami très proche, et que ma relation avec lui reste très bonne ».

Les précisions de Djaffar Kacem

Djaafar Kacem avait lui aussi accordé un entretien téléphonique à la chaine télévisée Al-Nahar, dans lequel il avait précisé le 13 décembre dernier, que le troisième volet de la série risque d’être fort palpitant, et qu’il n’avait reçu de l’acteur Salah Ougrout aucune réponse concernant sa participation ou pas à cette dernière saison.

« Personnellement, l’acteur Salah Aougrout ne m’a pas informé de sa non-participation à la nouvelle saison de Achour El Acher » avait déclaré le réalisateur, tout en précisant que la participation des personnages des saisons précédentes est très importante.

Rédaction d’Algérie 360.