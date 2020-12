La présidence publie le texte intégral du message de Tebboune à Biden

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce mardi 15 décembre, un message à Joe Biden, président élu des Etats-Unis, à l’occasion de son élection.

Quelques heures après le Tweet du président Tebboune félicitant Joe Biden pour son élection à la tête des USA, la présidence publie le texte intégral du message du chef de l’État.

« À l’occasion de votre élection au quarante-sixième président des États-Unis d’Amérique, je souhaite vous adresser, au nom de l’Algérie, au peuple et au gouvernement, et en mon nom propre, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes sincères vœux de réussite dans votre noble mission, qui se heurte à des circonstances difficiles non seulement pour le peuple américain, mais pour toute l’humanité », a écrit le président Tebboune.

« Choisir votre personne pour assumer ce poste élevé est un témoignage de gratitude et d’appréciation pour votre engagement sans faille au service du peuple américain et pour l’esprit unitaire qui vous caractérise, ainsi que les valeurs d’ouverture et de tolérance qui sous-tendent votre projet politique, qui a gagné le soutien de vos citoyens. Un grand atout pour activer le rôle des États-Unis sur la scène internationale afin de construire un monde plus sûr, plus juste et plus stable », a ajouté le chef de l’Etat.

« Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer les relations historiques entre nos deux pays, qui reposent sur les fondements de l’amitié, du respect et du soutien mutuel, et réitérer notre détermination et disponibilité à travailler avec vous pour consolider les relations bilatérales et relever les défis auxquels nous sommes confrontés aux niveaux régional et international, dans le cadre du dialogue stratégique entre nos deux pays, qui constitue un cadre d’action important. Promouvoir nos intérêts communs et élargir les horizons d’une coopération bilatérale », a-t-il conclu.

Tebboune bientôt de retour en Algérie

Dans une vidéo publiée dimanche dernier sur son compte tweeter, le président Tebboune avait annoncé son retour en Algérie dans deux à trois semaines.

« Dieu merci, grâce à nos médecins de l’hôpital d’Ain Naadja (Alger) ainsi que les médecins allemands, mon état de santé est en constante amélioration. Je suis en période de convalescence qui pourrait durer deux à trois semaines de plus, mais je reprendrais toutes mes forces et je reviendrais au pays », avait déclaré le président Tebboune dans un discours adressé aux algériens.

Pour rappel, le président Tebboune a été transféré, le 28 octobre dernier, en Allemagne après avoir été contaminé par le coronavirus (Covid-19).

