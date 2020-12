Scandale à l’hôpital d’El Kouba : Plusieurs cadres limogés

Une enquête menée par les services de l’Administration centrale du ministère de la Santé, sur ordre du premier responsable du secteur Abderahmane Benbouzid, a fait éclater un scandale mettant à nu les pratiques illégales exercées par des médecins et des responsables à l’hôpital du Kouba dans la wilaya d’Alger.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et à la suite d’une inspection de l’hôpital d’El Kouba, sur ordre du ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid, il a été révélé qu’un médecin généraliste exerçant dans le service des urgences est absent depuis 18 mois et se trouve à l’étranger.

Le même communiqué précise que les enquêtes ont également révélé que le médecin concerné est payé intégralement pendant toute la période de son absence, affirmant que cette dernière a également reçu toutes les subventions, les primes et même la prime exceptionnelle de risque Covid-19, mise en place au profit des personnels de santé publique.

Plusieurs responsables de l’hôpital Bachir Mentouri limogés

Une enquête interne est en cours. Les sanctions à l’encontre des responsables de cet acte devraient bientôt tomber, mais pour l’instant, le ministre a mis fin aux fonctions du directeur général de l’EPH Bachir Mentouri, ainsi que le chef du service des urgences médicales et le sous-directeur des ressources humaines du même hôpital.

Il a également été décidé mettre fin aux fonctions du médecin concerné et de restituer les cotisations qu’elle avait obtenues au trésor public. L’enquête reste ouverte afin à déterminer le bien-fondé et les circonstances de l’affaire, et afin de révéler l’implication d’autres parties.

Il convient de rappeler que, par ordre du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, le Abderrahmane Benbouzid, des équipes de l’Inspection Générale du Ministère de la Santé mènent, en cette période, des opérations d’inspection et évaluation générale de plusieurs établissements et structures sanitaires publics et privés.

