Bloqués en Russie : Des étudiants algériens lancent un cri de détresse

Des étudiants Algériens en Russie ont réclamé hier lundi leur rapatriement par les autorités algériennes dans les plus brefs délais. Exaspérés de ne pas voir un vol de rapatriement programmé pour la Russie, ces étudiants se sentent de plus en plus délaissés par les responsables algériens.

Au nombre de 300, ces étudiants ont terminé leurs études en Russie depuis plusieurs mois, et se retrouvent donc dans une situation non-justifiée quant à leur présence sur le territoire russe, d’autant plus qu’ils ont été expulsés de leur résidence universitaire après l’achèvement de leur cursus.

Un appel à l’aide lancé par les étudiants

C’est depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des frontières que ces étudiants algériens se retrouvent dans une situation irrégulière en Russie. Après avoir été déçus par la non-programmation d’un vol de rapatriement qui les ramènerait chez eux, ces étudiants ont saisi le député chargé de l’émigration Abdelhakim Dahmoune.

Les étudiants espèrent pouvoir obtenir une autorisation exceptionnelle qui va leur permettre de mettre un terme au calvaire qu’ils vivent en Russie, et de pouvoir enfin retourner à leur pays.

Selon la chaine El-Chourouk, le député chargé de la zone Amérique et du reste du monde, Abdemhakim Dahmoune, a vite fait d’interpeller le ministère des Affaires étrangères pour l’alerter de la situation dans laquelle se trouvent les étudiants, suite au cri de détresse qui lui avait été adressé de la part de ses dernier.

Les étudiants vraiment dans le besoin

Par ailleurs, le député Abdelhakim Dahmoune s’est également dit très préoccupé par la précarité de la situation des 300 étudiants qui, après leur expulsion de leur cité universitaire suite à la fin de leur cursus, se trouveraient sans loyer et sans ressources pour pouvoir affronter seuls les conditions climatiques réputées très difficiles de la Russie.

Selon le député, d’autres vols de rapatriement doivent être programmés vers divers pays, et notamment vers la fédération de Russie, et il a ajouté avoir lancé un appel aux autorités concernées.

Pour rappel, un programme de rapatriement a été lancée le 04 décembre dernier par Air Algérie comportant 24 vols et couvrant 07 pays parmi lesquels ne figure pas la confédération de Russie.

